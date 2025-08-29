Eski Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Eski Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in Cinayet Şüphelisi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in cinayet şüphelisinin yakalandığını açıkladı. E.H. isimli şüpheli, düzenlenen operasyonla Edirne Uzunköprü'de ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in cinayet şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Çekmeköy'de 27 Ağustos tarihinde saat 21.00 sıralarında kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), alacak-verecek meselesi nedeniyle şüpheli E.H. tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Meriç hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli E.H., düzenlenen operasyonla Edirne Uzunköprü ilçesinde yakalandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheli E.H. isimli şahsın Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş

Mali'nin oğlundan babasının yeni eşine düğünde soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü

Kızından boşanmak isteyen damadına kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.