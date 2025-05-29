Eski Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Muaythai Dünya Şampiyonası için geldiği Antalya'da bıçaklanması sonucu yaralanan eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da 23-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dün yaşanan olayda, eski Azerbaycan Muaythai Federasyonu Başkanı Araz Musayev (48) salon dışında 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ve Musayev'in ifadesi doğrultusunda kimlikleri belirlenen şüphelilerden Kemer'de yakalanan A.H. gözaltına alınırken, Özbekistan uyruklu A.R., K.K., E.B. ile Azerbaycan uyruklu M.İ.G., F.B. ve R.S. adlı şüpheliler takibe alındı. Şüphelilerin müsabakalar ile ilgilisi bulunmadığı ve birkaç gün önce Türkiye'ye giriş yaparak Musayev'i takip ettikleri ve saldırmak için en uygun anı kolladıkları öğrenildi.

Tanınmamak için saç sakal tıraşı olmuşlar

Olayın ardından kıyafetlerini değiştirerek Antalya Havalimanı'na gittiği tespit edilen şüphelilerden bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren A.R. ve K.K. havalimanında yakalandı. F.B. ve R.S.'nin ise bilet bulamayınca havalimanından ayrıldıkları, tanınmamak için saç sakal tıraşı olarak saat 22.00 sıralarında tekrar havalimanına geldikleri belirlendi. Havalimanına giriş yaptıkları tespit edilen F.B. ve R.S., Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.B.'nin ise Moskova'ya gittiği, yakalanması için kırmızı bülten çıkartıldığı ve Moskova Havalimanı'nda yetkililer tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Ekiplerin firari M.İ.G.'nin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

"Sağlık durumu iyi"

Öte yandan darp edilerek karın bölgesine aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Araz Musayev, müsabakalar için salonda hazır bulunan sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilk olarak Kemer Devlet Hastanesi'ne, ardından da Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde Antalya'ya getirilen Musayev, ilk tetkiklerin ardından bugün sabah ameliyata alındı.

Olayın ardından Türkiye Muay Tai Federasyonu bir kınama mesajı yayımlarken, Federasyon Başkanı Hasan Yıldız da Musayev'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yıldız, olayın 71 ülkenin katıldığı bir şampiyona sırasında salonun dışında yaşandığını ve müsabakalarla ilgisi bulunmadığını belirtti. Olayın hemen ardından Musayev'i hastanede ziyaret ettiklerini söyleyen Yıldız, "Eski Federasyon Başkanı Araz Musayev'e salon dışında müsabakalar ile ilgisi olmayan kişilerce bir saldırı gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Azerbaycan Spor Bakanlığı konuyu yakından takip ediyor. Olayın şampiyona, müsabaka ya da sonuçlarla hiçbir alakası yok. Dışarıda bir kişi önce yumruk atıyor, diğer bir kişi de yerde iki kez karın bölgesinden bıçaklayarak kaçıyor. Jandarma şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Dün akşam olayın ardından kendisini ziyaret ettik. Mide ve bağırsaklarında herhangi bir sorun olmadığını tespit etmek için bir operasyon geçirdi. Kendisiyle konuşup sohbet etik. Sağlık durumu gayet iyi, bilinci açık, herhangi bir sıkıntısı yok. Birkaç gün içerisinde taburcu olacağını öğrendik" dedi. - ANTALYA