Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski fabrikayı soyarken yakayı ele verdiler

3. Sayfa Haberleri

Eski fabrikayı soyarken yakayı ele verdiler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski bir fabrikada hırsızlık yapan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski bir fabrikada hırsızlık yapan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan Çaycuma İlçe Jandarma ekiplerince, dün ilçede bulunan eski bir fabrika binasında hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen 3 şahıs, kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesi sonucunda, olay yerinde çaldıkları malzemeleri götürmek üzere bulunan kamyonette; 5 adet eşya dolabı, 1 adet elektrik panosu, 2 adet kapı kasası ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Çaycuma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title