Eski fabrikayı soyarken yakayı ele verdiler 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski bir fabrikada hırsızlık yapan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eski bir fabrikada hırsızlık yapan 3 şüpheli, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan Çaycuma İlçe Jandarma ekiplerince, dün ilçede bulunan eski bir fabrika binasında hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen 3 şahıs, kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin incelemesi sonucunda, olay yerinde çaldıkları malzemeleri götürmek üzere bulunan kamyonette; 5 adet eşya dolabı, 1 adet elektrik panosu, 2 adet kapı kasası ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ifadenin ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Jandarma Çaycuma 3. Sayfa Haberler

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