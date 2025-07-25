Esenyurt'ta Yasadışı Bahis Operasyonu: 6 Gözaltı

Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirilmişti. Yapılan çalışmalarda, yasadışı bahis finans evlerinde panel sisteminin kullanıldığı ve farklı şahıslara ait banka hesaplarına para giriş çıkışlarının yapıldığı tespit edilmiş, yatırım ve çekim işlemlerinin onaylandığını da belirleyen ekipler, çeşitli iletişim platformlarında üçüncü şahıslar adına kiralanmış banka hesapları ve bahis içerikli konuşmalarını belirlemişti. Çalışmaların devamında Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta bahis sitelerine entegre halde panel sistemi bulunan yasadışı bahis dış finans evinin adresi tespit edilerek adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adreste yapılan aramalarda, 2 adet laptop, 3 cep telefonu, 11 ofis telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, ayrıca suç mahallinde aynı şahıs adına gönderilmiş çok sayıda para transferinin olduğu banka dekontlarına el konulmuştu.

Operasyonda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

3 şüphelinin yakalanmasının ardından devam eden çalışmalarda 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Yakalanan 6 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinden sonra adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL