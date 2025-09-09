Esenyurt'ta Kargo Çalışanlarının Paket Fırlatma Anları Kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, DHL Supply Chain isimli kargo firmasının çalışanları, kargo paketlerini araca fırlatarak yükledi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan DHL Supply Chain isimli bir kargo firmasında yaşandı. Kargo firmasının çalışanları, dağıtım için araca yükleme yapıyorken paketleri fırlattıkları görüldü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL