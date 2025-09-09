Haberler

Esenyurt'ta Kargo Çalışanlarının Paket Fırlatma Anları Kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde DHL Supply Chain kargo firmasının çalışanları, dağıtım için paketleri araca fırlatarak yükledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, DHL Supply Chain isimli kargo firmasının çalışanları, kargo paketlerini araca fırlatarak yükledi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde bulunan DHL Supply Chain isimli bir kargo firmasında yaşandı. Kargo firmasının çalışanları, dağıtım için araca yükleme yapıyorken paketleri fırlattıkları görüldü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
