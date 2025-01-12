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Esenyurt'ta Bıçakla Gasp: 200 Bin Lira Çalındı

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İstanbul Esenyurt'ta bir market çalışanı bıçakla tehdit edilerek 200 bin lira gasp edildi. Şüpheli, parayı sanal bahislerde kullandığı için tutuklandı.

Esenyurt'ta bir şahıs bıçakla market çalışanını tehdit ederek 200 bin lirayı gasp etti

Marketten gasp ettiği paralarla sanal bahis oynayan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir markete giren yüzü maskeli bir kişi elindeki bıçakla market çalışanını tehdit ederek kasada bulunan 200 bin lirayı gasp ederek oradan ayrıldı. Gasp ettiği paralarla sanal bahis oynadığı ortaya çıkan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Ocak Pazartesi günü Esenyurt Yenikent Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde yüzü maskeli şahıs girdiği markette çalışanı elindeki bıçakla tehdit ederek kasada bulunan 200 bin lirayı alarak oradan ayrıldı. Market çalışanı durumu polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde güvenlik kameralarından şahsın maskeli bir şekilde markete girdiğini ve daha sonra depo kısmına doğru ilerlediğini belirledi. Marketin güvenlik kameralarına yansıyan şahsın görüntülerinin ardından polis ekipleri kimliğini tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kimliği tespit edilen şüpheli A.Ö., evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda olay günü kullandığı bere, eldiven, boyunluk ve bıçak ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahıs yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Şüpheli ilk ifadesinde gasp sonrası parayı önce kendi banka hesabına yatırdığı daha sonrada sanal bahis sitelerinde kumar oynadığını belirtti.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli A.Ö., adliyeye sevk edildi. A.Ö., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta Bıçakla Gasp: 200 Bin Lira Çalındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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