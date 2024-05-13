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Esenyurt'ta alışveriş yaparken çifti silahla vuran şüphelinin dükkanın önüne girme anı görüntülendi

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Esenyurt'ta bir tuhafiye dükkanına alışveriş yapmak için giren çift, dükkanın önüne gelen bir saldırgan tarafından silahla vurulmuştu. Saldırganın dükkanın içine girme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta alışveriş yaparken çifti silahla vuran şüphelinin dükkanın önüne gelip silahla içeriye girme anın görüntüsü ortaya çıktı.

Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanına dün saat 19.00 sıralarında alışveriş yapmak için Murat ve Sema Dilekçi çifti girmişti. Dükkanın önüne gelen bir saldırgan, çifte ateş edip kaçmıştı. Ağır yaralan çift hastaneye kaldırılmış, kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Saldırganın dükkanın önüne gelip elinde silahla içeriye girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Alışveriş Esenyurt Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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