Üye Girişi
Haberler

Esenler TEM Otoyolu'nda Tıra Çarpan Otomobil Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Güncelleme:

Esenler TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil tıra çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenler TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Esenler TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 AZ 0434 plakalı otomobil, hızla seyrederek önündeki 41 AHF 383 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçların yoldan çekilmesiyle trafikte normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Esenler İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Sapanca adayı Aslı Kaymakcı kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Sapanca belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Pamukova adayı Ahmet Şen kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Pamukova belediye başkan adayı kim oldu? Menekşe Gökşen Özdemir kimdir? Türkiye İşçi Partisi Bolu Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Menekşe Gökşen Özdemir kimdir? DEVA Partisi Kocaali adayı Gökhan Çatalbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Kocaali belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Kaynarca adayı Önal Özturhan kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Kaynarca belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karasu adayı Abdullah Çatalbaş kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Karasu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Karapürçek adayı Hüseyin Tuncay Konukçu kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı kim oldu? Fatih Onur Demir kimdir? Türkiye İşçi Partisi Artvin Arhavi Belediye Başkan adayı Fatih Onur Demir kimdir? DEVA Partisi Hendek adayı Neslihan Önal kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Hendek belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Ferizli adayı Yakup Kotaman kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Ferizli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Erenler adayı Sedat Aslanboğa kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Erenler belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Arifiye adayı Selen Özyildirim kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Arifiye belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Akyazı adayı Ahmet Üzmen kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Akyazı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Adapazarı adayı Ercan Başnuh kimdir? 2024 DEVA Partisi Sakarya Adapazarı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çamaş adayı Berat Ay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu Çamaş belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title