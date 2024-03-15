Esenler TEM Otoyolu'nda Tıra Çarpan Otomobil Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Esenler TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Esenler TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 AZ 0434 plakalı otomobil, hızla seyrederek önündeki 41 AHF 383 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçların yoldan çekilmesiyle trafikte normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL