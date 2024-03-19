Erzurum Hınıs'ta Çevik Kuvvet Tatbikatı Gerçeği Aratmadı
Erzurum'un Hınıs ilçesinde çevik kuvvetin toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı. Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan çevik kuvvet grup amirliği, muhtemel olaylara müdahalede hareket tarzını tatbikatla gerçekleştirdi. Tatbikatta personelin performansı gerçeği aratmayacak şekildeydi. Ayrıca personele toplumsal olaylara müdahale eğitimi de verildi.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde çevik kuvvetin toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.
Erzurum'un Hınıs İlçesi Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 12 personelden oluşan çevik kuvvet grup amirliği kuruldu. Kurulan ekibin muhtemel olaylara müdahalede hareket tarzı bir tatbikatla gerçekleştirildi. Personelin tatbikattaki görüntüleri gerçeği aratmayacak sahneleri ortaya çıkardı. Personele toplumsal olaylara müdahale eğitimi de verildi. - ERZURUM