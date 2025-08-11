Erzurum Hava Limanı'ndan 2025'in İlk 7 Ayında 713 Bin Yolcu Uçtu

Erzurum Hava Limanı'ndan 2025'in İlk 7 Ayında 713 Bin Yolcu Uçtu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Erzurum Hava Limanı'nda 2025 yılının ilk 7 ayında toplam 713 bin 697 yolcu uçtu. Temmuz ayı itibariyle havaalanında 4 bin 778 uçuş gerçekleştirilirken, iç hatlarda 706 bin 168 kişi, dış hatlarda ise 7 bin 529 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda Temmuz ayı itibariyle 7 ay içinde 4 bin 778 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı'ndan bu dönem içinde 4 bin 642 iç hat ve 136 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 4 bin 516 uçuş gerçekleşti ve 695 bin 645 kişi uçtu.

Erzurum'da 2025'in ilk 7 ayında 706 bin 168 kişi iç hatlar ve 7 bin 529 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı dönem içinde Erzurum'dan 7 bin 176 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 6 bin 50 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 101 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

