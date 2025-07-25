Erzurum'da Run to Stars Yarışları İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Erzurum'da 25-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Run to Stars Yarışları"nın huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş ve kapsamlı güvenlik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, Trafik Jandarması, Jandarma Asayiş timleri, Jandarma Arama ve Kurtarma Köpek timi ve Jandarma Komando Özel Harekat timleri parkur boyunca görev alarak gerekli güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Özellikle doğa sporlarının zorlu parkurlarında meydana gelebilecek her türlü kaza ve olumsuz duruma karşı Jandarma Arama ve Kurtarma timlerimiz tam teçhizatlı şekilde hazır bulunmakta, trafik ve asayiş birimlerimiz ise hem sporcuların hem de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için görev yapmaktadır. İl Jandarma Komutanlığı, sportif ve turistik faaliyetlerde olduğu gibi her zaman kamu güvenliğini esas alarak görevini özveri ve titizlikle yerine getirmeye devam edecektir" denildi. - ERZURUM