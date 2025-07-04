Erzurum'da Mali Suçlar Operasyonu: 1.1 Milyon TL Değerinde Tişört Ele Geçirildi

Erzurum'da Mali Suçlar Operasyonu: 1.1 Milyon TL Değerinde Tişört Ele Geçirildi
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Erzurum'da jandarma ekipleri, mali suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 1 milyon 150 bin TL değerinde 374 tişört ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri Erzurum'da piyasa değeri 1 milyon 150 bin olan 374 tişört ele geçirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığınca mali suçlarla mücadele kapsamında, Horasan ilçesinde icra edilen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olan 374 adet çeşitli markalarda tişört ele geçirildi.

Olay şüphelisi bir şahıs hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı Suç konusu tişörtlere adli makamlara teslim edilmek üzere el konuldu.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca mali suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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