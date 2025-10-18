Erzincan'da Polis Ekiplerine Nefes Kesici Eğitim

Erzincan'da polis ekiplerinin suç ve suçlulara karşı etkin müdahale tekniklerinin yer aldığı eğitimleri nefesleri kesiyor. Hedef vurma, polise mukavemet gösteren ya da kaçan şüphelilere karşı savunma taktikleri ile etkisiz hale getirme gibi teorik ve uygulamalı eğitimler, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünün uzman ekipleri yönetiminde gerçekleşiyor. İleri seviye eğitimlerden geçen polisler, atış eğitiminde sisten göz gözün görmediği ortamlarda, karanlıkta dahi hedefi 12'den vuruyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonunda, Eğitim Şube Müdürlüğünün eğitmen ekibi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama ve güvenli müdahale eğitimleri nefesleri kesiyor. Suç ve suçlulara karşı etkin müdahale tekniklerinin yer aldığı eğitimler periyodik olarak yıl içerisinde değişik zamanlarda tekrarlanıyor.

Kadın ve erkek polisler, ileri seviye eğitiminden geçiyor.

Polisin karşılaştığı olaylarda önce kendi can güvenliğini sağlayarak, suçun oluşmadan engellenmesi ve meydana gelen suçlarda en hızlı şekilde müdahale etmeyi amaçladığı eğitimler arasında, tabanca ile hızlı kur-at tekniği ve atışı, yerli ve milli piyade tüfeği MPT- 76 ile şarjör değiştirme atışı, bina operasyonu ve bina içi arama, saldırı anında araç tahliyesi, araç durdurma ve arama, polis savunma taktikleri, şahıs üst tarama, kelepçe takma, kapan atma teknikleri yer alırken, aynı zamanda gece atış eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak yapılıyor.

Her ortamda hedefi 12'den vuruyorlar

Özellikle sisli ve gece yapılan atış eğitimlerinde Türk Polisi'nin başarısı oldukça dikkat çekiyor. Belirlenen hedeflere seri atışlar gerçekleştiren polisler, ardından atılan sis bombasıyla göz gözün görmediği hedefleri dahi 12'den vuruyor. - ERZİNCAN