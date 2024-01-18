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Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Jandarma Ekipleri Görev Başında

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Erzincan'da Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan Ergan Dağı Kayak Merkezinde gece gündüz demeden 24 saat görev yapan jandarma asayiş ekipleri, komandolar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Erzincan'da Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan Ergan Dağı Kayak Merkezinde gece gündüz demeden 24 saat görev yapan jandarma asayiş ekipleri, komandolar ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentteki Ergan Dağı Kayak Merkezi, pist uzunluğu ve kar kalitesiyle adından söz ettiriyor. Kayak merkezinde zaman zaman pistlerden çıkıp kaybolan veya mahsur kalanların imdadına ise jandarma ekipleri koşuyor. Timler, yabancı dil bilen usta kayakçıların yanı sıra aynı zamanda arama ve kurtarma konusunda her türlü bilgi birikim ve ekipmana sahip askeri personelden oluşuyor. Kayak yaparken kaybolan veya yaralanan kişilerle ilgili ihbarı aldıktan sonra da en geç 10 -15 dakikada bu kişiye ulaşabilecek donanımdaki ekipler, kar motoru ve paletli kar aracı (UTV) ile 24 saat esasına göre hazır durumda bekleyerek olaylara anında müdahale ediyor. İlk müdahaleyi yapan timler, yaralıların güvenli şekilde 112 Acil Servis ekiplerine ve ardından da hastanelere sevkini sağlıyor. JAK timleri belirli aralıklarla teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatları da yapıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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