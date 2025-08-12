Erzincan'da Durdurulan Otobüste 480 Paket Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Erzincan'da Durdurulan Otobüste 480 Paket Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yapılan uygulama sırasında durdurulan otobüste 440 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 40 paket açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan otobüste 480 paket kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda Erzincan - Sivas Yolu Uygulama Noktasında şüphe üzerine durdurulan otobüste yapılan aramada; 440 paket / 8800 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 40 paket / 200 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

A.S. isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin memur ve emekliye yaptığı zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

Bir ilin sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.