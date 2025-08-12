Erzincan'da Durdurulan Otobüste 480 Paket Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Erzincan'da yapılan uygulama sırasında durdurulan otobüste 440 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 40 paket açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalarda Erzincan - Sivas Yolu Uygulama Noktasında şüphe üzerine durdurulan otobüste yapılan aramada; 440 paket / 8800 dal içi tütün doldurulmuş makaron, 40 paket / 200 kg açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
A.S. isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa