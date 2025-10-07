Erzincan'da Çelik Bariyerler, Trafik Kazalarını Sıfıra İndirdi

Erzincan'da önceki yıllar sıklıkla ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği kara yolu çelik bariyerle ikiye bölündü. 2024 yılında 30 kişinin hayatını kaybettiği yolda 2025 yılında ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, önceki yıllar ölümlü trafik kazalarının çokça meydana geldiği Erzincan - Amasya kara yolu Sakaltutan Geçidi ile Refahiye arasındaki güzergaha dikkat çekti. İstatistik verilere göre 2024 yılında 30 kişinin yaşamını yitirdiği yol için acil çözüm planı uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüyle çalışma yapılarak çizgiyle ayrılmış yol çelik bariyerlerle ikiye bölündü. Yapılan çalışma olumlu sonuç verirken 2025 yılında Sakaltutan ile Refahiye arasında ölümlü trafik kazası meydana gelmedi.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, "Bu yolda neden çok kaza olduğuna dair geçmişe baktık. Eski kazaların istatistiklerini inceledik. Araç sürücülerimizin büyük bölümünün aşırı hız yaptıkları, yolun fiziki itibariyle karayolları tabiriyle çizgiyle bölünmüş yol olarak geçmektedir. Haliyle çizgiyle bölünmüş yollarda karşı şeride geçemezsiniz. Ama sürücülerimiz aşırı hız yaptığından karşı şeride de geçiyorlar. Kazaların büyük bölümünün ölümle sonuçlandığını gördük. Amasya- Erzincan yolu üzerindeyiz. Sakaltutan ile Refahiye arasında geçen yıl olay yerinde 20 hastaneye kaldırılan 10 olmak üzere toplam 30 vatandaşımızı kaybettik bu yolda. ve bununla ilgili durumu Valimiz Hamza Aydoğdu'ya arz ettik. Buradaki kazaların had safhada olduğunu ve sürücü hatasından kaynaklandığını her ne kadar çizgili yol olduğunu belirtsek te sürücülerin hatasını önlemek adına Valimizin önderliğinde, Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüyle bir çalışma başlattık. Çok hızlı bir şekilde bu yolda çelik bariyerleri kullandık. 2024 yılında Refahiye - Erzincan arasında toplamda 30 vatandaşımızı kaybetmiştik 2025 yılında şu an onuncu aydayız bu sayıyı sıfırladık. Bu sene Sakaltutan - Refahiye arasında ölümlü trafik kazası çelik bariyerler sayesinde meydana gelmedi. Bu yol D-100 kara yolunun devamı olduğu için İstanbul, İzmir, Ankara gibi uzun yoldan gelen vatandaşlarımız burada çoğu zaman da uykusuz kaldığını görüyoruz. ve kural ihlali yaptıklarını görüyoruz. Biz tabi ki nasıl önleyebiliriz bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu çizgi yolu bölmek gerektiğini düşündük. İçişleri Bakanımız ve Emniyet Genel Müdürümüz özellikle Türkiye genelinde ölümlü trafik kazalarını son 10 yıl içerisinde yüzde 50 düzeyinde azaltmak 2050 yılına kadarda sıfıra indirmek gibi bir hedef var. Bizde ilimizde geçen yıl tüm bölgelerde 48 vatandaşımızı kaybettik. Bu sene istatistiki verilere baktığımızda ölümlü kazalarda düşüş yüzde 45'lerde. Ölü vatandaş sayımızdaki oranda yüzde 55'leri yakalamış durumdayız. Amacımız bunu sıfırlamak. Sakaltutan'da bunu başardık." diye konuştu. - ERZİNCAN