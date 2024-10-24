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Erdek'te Motosiklet Denetimi: Kask ve Gözlük Kullanımına Dikkat!

Erdek'te Motosiklet Denetimi: Kask ve Gözlük Kullanımına Dikkat!
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde trafik ekipleri, motosiklet sürücülerinin kask ve gözlük kullanımını denetledi. Hükümet Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin kask ve gözlük kullanımı, yolcuların ise kask bulundurması ve kullanması kontrol edildi.

Erdek Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Hükümet Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi'nin kesişiminde motosiklet ve sürücülerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78/1b maddesi gereği denetim gerçekleştirdi. Bu kanuna uymayan sürücülere 690 Türk Lirası trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında sürücülere, ülke genelinde ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının yüzde 78'inin motosikletlerle ilgili olduğu hatırlatıldı. Bu kazaların sonucunda ölümlerin, ağır yaralanmaların ve maddi hasarların motosiklet sürücülerinde meydana geldiği vurgulandı. Sürücüler, kendi hayatlarını riske atmamak adına kask takmaları konusunda uyarıldı.

Önümüzdeki günlerde araçlara ve motosikletlere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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