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Emniyet Helikopteri Fethiye-Antalya Karayolunda Trafik Denetimi Yaptı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen helikopter, Fethiye – Antalya Karayolunda trafik denetimlerini sürdürdü.

Emniyetin "uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde denetimlerini sürdürdü. Dalaman Havalimanı'ndan kalkan ve gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip polis helikopteri trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapan helikopter, Muğla- Antalya Karayolu Fethiye güzergahlarında ihlalleri havadan tespit etti. Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler, kara ekiplerine bildirildi. Yapılan kontrollerde 2 kırmızı ışık ihlali ile 3 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 5 sürücüye 4 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Helikopterle denetimler bayram süresince devam edeceği öğrenilirken faaliyetin gerçekleştiği kara yolunda trafik akışının yoğun olmadığı gözlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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