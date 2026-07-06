Nevşehir'de ikinci emlak vakası: Emlakçı hem alıcıyı hem satıcıyı mağdur etti

Nevşehir'de bir emlakçının, satışını üstlendiği dairede hem ev sahibini hem de alıcıyı mağdur ettiği iddia edildi. Alıcı yaklaşık 1 milyon 375 bin liralık satış bedelini emlakçıya gönderildiği, ancak noter devrinin gerçekleştirilememesi üzerine olayın yargıya taşındığı öğrenildi.

İddiaya göre, Sulusaray beldesinde dairesi bulunan ev sahibi, dairesini satması için Aymes Emlak yetkilisi Ahmet Atseven ile anlaştı. Daire satış ilanına çıkarıldıktan sonra ilanı gören V.İ. isimli vatandaş evi satın almak istedi. Emlakçı Ahmet Atseven alıcıya evi gezdirdikten sonra taraflar adına satış sözleşmesi hazırladı.

İddiaya göre, 1 milyon 375 bin lira bedelle hazırlanan sözleşmede Ahmet Atseven, ev sahibi adına herhangi bir yetkisi bulunmamasına rağmen satıcı bölümünü kendisi imzaladı. Ayrıca sözleşmeye satışı yapılacak dairenin yerine farklı blokta bulunan başka bir dairenin bilgilerini yazdığı öne sürüldü. Sözleşmenin imzalanmasının ardından alıcı V.İ., satış bedeli olan 1 milyon 375 bin lirayı emlakçı Ahmet Atseven belirttiği farklı hesaplara gönderdi. Parayı teslim alan emlakçının, ev sahibine ise yalnızca 100 bin lira kapora göndererek kalan ödemeyi yapmadığı iddia edildi.

Öte yandan noter satışı yapılacağını düşünen V.İ.'nin satın aldığını sandığı dairede yaklaşık 160 bin liralık tadilat yaptırdığı öğrenildi.

Aradan yaklaşık 1 buçuk ay geçmesine rağmen noter devrinin yapılmaması üzerine V.İ.'nin noterden satış işlemlerinin tamamlanmasını istediği, ancak emlakçı Ahmet Atseven'nin "Bugün yarın halledeceğim", "Satıcının işi var", "Parça parça ödeme yapacağım", "Şu an il dışındayım, cenazem var", "Sarraftayım parayı tamamladım" gibi çeşitli gerekçelerle hem alıcıyı hem de ev sahibini oyaladığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Ahmet Atseven, bir aşamada alıcı ile ev sahibini iki defa noterde bir araya getirdi. Ancak satış bedelinin tamamını ev sahibine ödemediği için noterde devir sözleşmesi gerçekleştirilemedi. Böylece hem ev sahibi parasını alamadı hem de alıcı noterden evini teslim alamadığı gibi yaptığı tadilat masraflarıyla da mağdur oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından V.İ.'nin Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Ahmet Atseven hakkında 'dolandırıcılık' ve 'evrakta sahtecilik' iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi. Ahmet Atseven'in ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ifadesinin alınmasına yönelik çağrılmasına rağmen ifada vermeye gitmediği de öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı