Haberler

Nevşehir'de ikinci emlak vakası: Emlakçı hem alıcıyı hem satıcıyı mağdur etti

Nevşehir'de ikinci emlak vakası: Emlakçı hem alıcıyı hem satıcıyı mağdur etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de bir emlakçı, satışını üstlendiği dairede hem ev sahibini hem de alıcıyı mağdur etti. 1 milyon 375 bin liralık satış bedelini alan emlakçı, noter devrini yapmadı ve parayı ev sahibine ödemedi. Alıcı da tadilat masraflarıyla zarara uğradı.

Nevşehir'de bir emlakçının, satışını üstlendiği dairede hem ev sahibini hem de alıcıyı mağdur ettiği iddia edildi. Alıcı yaklaşık 1 milyon 375 bin liralık satış bedelini emlakçıya gönderildiği, ancak noter devrinin gerçekleştirilememesi üzerine olayın yargıya taşındığı öğrenildi.

İddiaya göre, Sulusaray beldesinde dairesi bulunan ev sahibi, dairesini satması için Aymes Emlak yetkilisi Ahmet Atseven ile anlaştı. Daire satış ilanına çıkarıldıktan sonra ilanı gören V.İ. isimli vatandaş evi satın almak istedi. Emlakçı Ahmet Atseven alıcıya evi gezdirdikten sonra taraflar adına satış sözleşmesi hazırladı.

İddiaya göre, 1 milyon 375 bin lira bedelle hazırlanan sözleşmede Ahmet Atseven, ev sahibi adına herhangi bir yetkisi bulunmamasına rağmen satıcı bölümünü kendisi imzaladı. Ayrıca sözleşmeye satışı yapılacak dairenin yerine farklı blokta bulunan başka bir dairenin bilgilerini yazdığı öne sürüldü. Sözleşmenin imzalanmasının ardından alıcı V.İ., satış bedeli olan 1 milyon 375 bin lirayı emlakçı Ahmet Atseven belirttiği farklı hesaplara gönderdi. Parayı teslim alan emlakçının, ev sahibine ise yalnızca 100 bin lira kapora göndererek kalan ödemeyi yapmadığı iddia edildi.

Öte yandan noter satışı yapılacağını düşünen V.İ.'nin satın aldığını sandığı dairede yaklaşık 160 bin liralık tadilat yaptırdığı öğrenildi.

Aradan yaklaşık 1 buçuk ay geçmesine rağmen noter devrinin yapılmaması üzerine V.İ.'nin noterden satış işlemlerinin tamamlanmasını istediği, ancak emlakçı Ahmet Atseven'nin "Bugün yarın halledeceğim", "Satıcının işi var", "Parça parça ödeme yapacağım", "Şu an il dışındayım, cenazem var", "Sarraftayım parayı tamamladım" gibi çeşitli gerekçelerle hem alıcıyı hem de ev sahibini oyaladığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Ahmet Atseven, bir aşamada alıcı ile ev sahibini iki defa noterde bir araya getirdi. Ancak satış bedelinin tamamını ev sahibine ödemediği için noterde devir sözleşmesi gerçekleştirilemedi. Böylece hem ev sahibi parasını alamadı hem de alıcı noterden evini teslim alamadığı gibi yaptığı tadilat masraflarıyla da mağdur oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından V.İ.'nin Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Ahmet Atseven hakkında 'dolandırıcılık' ve 'evrakta sahtecilik' iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi. Ahmet Atseven'in ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ifadesinin alınmasına yönelik çağrılmasına rağmen ifada vermeye gitmediği de öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber

3 gündür aranan 9 yaşındaki Can'dan acı haber
Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı

İlk kez görücüye çıktı! Arka yüzündeki detay dikkat çekti
Amedspor Stadyumu'nun son halini görenler tanıyamıyor

Amedspor'un stadının son halini görenler tanıyamıyor
Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi

Bu köyde çıkmaz sokak yok! Adeta cetvelle çizilmiş gibi
Kuyudan su çekmek isterken canından oldu

Kuyudan su çekmek isterken canından oldu
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Avustralya'yı alarma geçiren gizemli kürelerin sırrı çözüldü

Kıyıya vuran gizemli nesneler ülkeyi alarma geçirdi: Bölge karantinada