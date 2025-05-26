Elmadağ'da Düğünde Kavga: 2 Gözaltı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir düğün sırasında iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Olayda polis ekipleri devreye girdi ve kavgaya karışan şahıslar gözaltına alındı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Elmadağ'da bir düğünde iki grup arasından bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Düğünde bulunan diğer vatandaşlar tarafından durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son bulurken, olaya karışan şahıslar gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa