Elektrik kablosu çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamuya ait 100 metre elektrik kablosunu çalan 2 şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, İzmir- Aydın otoyolu üzeri Selatin Mahallesi'ndeki Güneypark alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli şahıs kamuya ait 100 metre elektrik kablosunu çalarken devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, elektrik kablosu da ilgili kurum yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN