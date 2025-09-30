Haberler

Elazığ Valisi Dolandırıcılık Olaylarına Dikkat Çekti

Elazığ Valisi Dolandırıcılık Olaylarına Dikkat Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı ve resmi kurumların para talep etmediğini vurguladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, vatandaşları dolandırıcık olaylarına karşı uyardı.

Vali Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı iş adamlarımızın sözde vali yardımcılarımız ya da sözde tarafımdan aranarak öğrenciler için farklı hesaplara para transfer edilmesini talep ettiklerini öğrendim. Valiliğimiz hiç bir şekilde kimseyi aranarak bu şekilde bir talepte bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın bu tür dolandırıcılara inanmaması, kendi tanıdık çevreleri ya da kurumlarımız SYDV, Kızılay ya da kamu yarına dernekler eliyle hayır işlerini gerçekleştirmeleri en büyük arzumuzdur" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi üretimi durduruyor! Yüzlerce işçi doğrudan etkilenecek

Dünya devi üretimi durduruyor! Gerekçe: Zorlu piyasa koşulları
Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.