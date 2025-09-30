Elazığ Valisi Dolandırıcılık Olaylarına Dikkat Çekti

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, vatandaşları dolandırıcık olaylarına karşı uyardı.

Vali Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı iş adamlarımızın sözde vali yardımcılarımız ya da sözde tarafımdan aranarak öğrenciler için farklı hesaplara para transfer edilmesini talep ettiklerini öğrendim. Valiliğimiz hiç bir şekilde kimseyi aranarak bu şekilde bir talepte bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın ve iş adamlarımızın bu tür dolandırıcılara inanmaması, kendi tanıdık çevreleri ya da kurumlarımız SYDV, Kızılay ya da kamu yarına dernekler eliyle hayır işlerini gerçekleştirmeleri en büyük arzumuzdur" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ