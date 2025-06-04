Elazığ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı

Elazığ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı
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Jandarma, Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, hesaplarında toplam 81 milyon lira işlem hacmi olan 3 dolandırıcı şüpheliyi yakaladı. 2 şüpheli tutuklandı, 1'ine adli kontrol kararı verildi.

Jandarma tarafından Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, hesaplarında 81 milyon lira işlem hacmi olduğu değerlendirilen 3 şüpheli yakalanırken 2'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen, 'Yüksek Kazanç Vaadi' ile vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik takipli siber suç faaliyeti başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 6 aylık süre zarfında hesaplarında toplam 81 milyon TL işlem hacmi olduğu değerlendirilen 3 şüpheliye yönelik Elazığ merkezli Bursa, Kastamonu ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda, 4 adet cep telefonu, 3 adet SIM kart ve1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken birine ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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