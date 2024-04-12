Elazığ'da Ramazan Bayramı'nda trafik denetimi

Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından, şehir bağlantı yollarında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kentin bağlantı noktaları başta olmak üzere farklı noktalarda trafik denetimi yaptı. Uygulamada araçlar ekipler tarafından tek tek durdurulurken önce sürücülerin bayramları kutlandı ve ardından evrakları kontrol edildi. Ekipler, bayram dolayısıyla sürücüleri bilgilendirirken hız ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - ELAZIĞ