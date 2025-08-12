Elazığ'da Kuyumcu Adıyla Dolandırıcılık Girişimi: 7 Bin Lira İstenildi

Elazığ'da Kuyumcu Adıyla Dolandırıcılık Girişimi: 7 Bin Lira İstenildi
Elazığ'da kuyumcu Volkan Karakaya'nın adı ve fotoğrafı kullanılarak WhatsApp üzerinden 7 bin lira isteyen dolandırıcı yakayı ele verdi. Kuyumcu, durumu 'komik' bulduğunu belirterek dolandırıcılık girişimine karşı çevresini uyardı ve gereken mercilere başvurduklarını açıkladı.

Elazığ'da kuyumcu Volkan Karakaya'nın adı ve fotoğrafını kullanarak WhatsApp üzerinden para isteyen dolandırıcı, talep ettiği 7 bin lira ile dikkat çekti. Yaklaşık 40 yıldır İzzetpaşa Camii altında hizmet veren Karakaya, rakamı 'komik' bularak çevresini dolandırıcılık girişimine karşı uyardı. Hem şahsi hem de mesleki olarak kimseden para istemediğini kaydeden kuyumcu, özellikle bir akrabasına gönderilen mesajda '7 bin lira' rakamlı borç istenmesinin dolandırıcının foyasını ortaya çıkardığını ifade etti. Olayın ardından gerekli mercilere başvuran kuyumcu, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.

"Herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam"

Olayla ilgili konuşan kuyumcu Volkan Karakaya, "İzzetpaşa Camii altında yaklaşık 40 yıldır hizmet vermekteyiz. Dün şahsım adına, Whatsapp'tan adımı ve fotoğrafımı kullanarak insanlardan para talep etmişler. Talep etikleri rakam ise, 7 bin lira civarında. Yaptığımız meslek ve şahsım adına herkes de bilir, 7 bin lira komik bir rakam, istemeyiz. Kesinlikle itibar etmeyin. Dün gerekli yerlere, gerekli adreslerde müracaatlarda bulunduk. Devletimizin taktirine bırakıyoruz, adalet konusunda devletimize güveniyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
