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Ekvador'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem: 20 Yaralı

Ekvador'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem: 20 Yaralı
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde en az 20 kişi yaralandı, 135 aile etkilendi. Hükümet yardımlar için harekete geçti.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da dün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ekvador'da dün 6.3 büyüklüğünde 23 kilometre derinlikte meydana gelen depremin bilançosu netleşti. Hükümetten yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yaralandığı, 135 ailenin depremden etkilendiği belirtildi. Bazı binalarda, evlerde ve kamu kurumlarında hasar meydana geldiği aktarıldı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı ifade edildi. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, hükümetin barınak, insani yardım paketleri ve halkın ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı olmak için çalışacağını belirtti.

Ekvador'da faaliyet gösteren SOTE ve OCP isimli iki boru hattı, depremin ardından tedbir amaçlı geçici olarak durdurulduktan sonra ham petrol pompalamaya yeniden başladı. Devlete ait ulusal petrol şirketi Petroecuador, ihracatta herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktardı.

Ekvador'da 1979 yılından sonra kaydedilen en şiddetli deprem olan 2016 yılındaki 7.8 büyüklüğündeki depremde 77 kişi hayatını kaybetmiş, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı. - ESMERALDAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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