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Edremit'te Motosikletle Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikleti ile seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan motosikletle seyir halindeki bir şahsın havaya ateş ettiği görüntüleri incelemeye aldı. Olayın yapıldığı yeri tespit eden ekipler, havaya ateş açan kişinin M.S.K. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma ile M.S.K. (23) kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanarak polis merkezine getirildi. Olayın gerçekleştiği bölgenin jandarma bölgesi olması nedeniyle işlemleri tamamlanan genç, daha sonra Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Edremit Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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