Üye Girişi
Haberler
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı
Joe Biden'dan ateşkesten sonra ilk açıklama: Bizim desteğimizle sağlandı

Joe Biden'dan ateşkesten sonra ilk açıklama

Edirne'de Yarış Atlarının Bulunduğu Tır, Çekici ile Çarpıştı

Edirne'de Yarış Atlarının Bulunduğu Tır, Çekici ile Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir yarış atı yüklü tırın çekici ile çarpıştığı kazada, atların çıkarılmasına köy sakinleri yardım etti. Kazada çekici sürücüsü yaralanırken, atlar strese girdi.

Edirne'nin Havsa ilçesinde yarış atlarının bulunduğu tır, çekici ile çarpıştı. Milyonluk yarış atlarının tır dorsesinden çıkarılmasına yardım eden köy sakinleri, atları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, Havsa ilçesi Osmanlı köyünde E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan yarış atı yüklü tır, Osmanlı köyü otoban gişeler mevkiinde Kırklareli'nden gelen araç yüklü çekici ile kafa kafaya çarpıştı. Yolun kaygan olmasından dolayı meydana gelen kazada çekici sürücüsü yaralanırken, tırın dorsesindeki milyonluk yarış atları çarpışmanın etkisi ile strese girdi. Köy sakinlerinin 112'yi arayarak yardım istemesinin ardından olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kazaya müdahale etti. Milyonluk yarış atlarının dorse içinden çıkarılmasına yardım eden köy sakinleri, atları sakinleştirmeye çalıştı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
img

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
img

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.