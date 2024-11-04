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Edirne'de Yangın: 15 Ton Buğday ve 500 Balya Kül Oldu

Edirne'de Yangın: 15 Ton Buğday ve 500 Balya Kül Oldu
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Edirne'nin Enez ilçesi Sultaniçe köyünde çıkan yangında, bir çeltik tarlasında yakılan sapların alevleri, yakındaki bir çitlikteki buğday ve saman balyalarının bulunduğu binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 15 ton buğday ve 500 balya yanarak kül oldu.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde meydana gelen yangında, 15 ton buğday ve 500 adet balya kül oldu.

Alınan bilgiye göre; Sultaniçe köyü yakınlarındaki bir çeltik tarlasındaki saplar yakıldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle tarlanın yakınındaki bir çitlikteki binaya sıçradı. Buğday ve saman balyalarının bulunduğu binayı saran alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Üreticilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, binadaki 15 ton buğday ile 500 adet balya yandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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