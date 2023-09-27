Edirne'de Tekne Motoru Çalan Şüpheliler Tutuklandı
Edirne'nin Enez ilçesinde bir vatandaşın çalınan tekne motorunu fark etmesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda hırsızların kimlikleri tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı tekne motoru da sahibine teslim edildi.
Edirne'de tekne motoru çalan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne'nin Enez ilçesinde tekne motorunun çalındığını fark eden vatandaş, hırsızlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde hırsızların kimlikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızların başka bir şahsa sattığı çalıntı tekne motoru da sahibine teslim edildi. - EDİRNE