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Edirne'de Tekne Motoru Çalan Şüpheliler Tutuklandı

Edirne'nin Enez ilçesinde bir vatandaşın çalınan tekne motorunu fark etmesi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda hırsızların kimlikleri tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı tekne motoru da sahibine teslim edildi.