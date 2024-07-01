Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşlara trafik kurallarını anlattı

Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşlara temel trafik kurallarının önemini anlattı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Lalapaşa ilçesine bağlı Büyünlü köyünde ikamet eden vatandaşlara yönelik temel trafik kuralları, araçlara sigorta ve muayene yapılmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca, jandarma ekipleri vatandaşlara reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri traktör rops, alkollü araç kullanımı ve sonuçlarını anlattı.

Ekipler, diğer tarım araçlarının sürüş kuralları hakkında da bilgilendirme çalışması yaparak, bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü. - EDİRNE