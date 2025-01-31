Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay

Edirne'de Gümrük Kapısında 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne'de Gümrük Kapısında 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Türk minibüsünde yapılan aramada 11 kilo 420 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Y.Y. gözaltına alındı.

Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Türk minibüsünde yapılan aramada 11 kilo 420 gram esrar ele geçirildi.

Türk uyruklu şoför Y.Y.'nin, minibüsle Almanya'dan Türkiye'ye hayvan yemi ve ilacı götürdüğünü beyan etmesi üzerine Bulgar gümrük görevlileri, aracı X-ray muayenesine yönlendirdi. Yapılan taramada beyan edilen yükün dışında araçta farklı yoğunluklar tespit edildi. Bunun üzerine ayrıntılı arama için araç beklemeye alındı.

Paketleri sahaya attı

İncelemeyi beklerken sürücünün şüpheli bir şekilde araçtan paket atarak hareket ettiği görüldü. Paketlerin, saha uyuşturucu testinde esrarla reaksiyona giren kuru çimenimsi bir madde içerdiği tespit edildi. Toplam brüt ağırlığı 11 kilo 420 gram olan 10 adet vakumlu poşet torba içinde esrar ele geçirildi. Yakalama ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı nezaretinde gümrük müfettişince yürütülen soruşturmada Türk vatandaşı sürücü Y.Y. gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
img

İlk transferini Türkiye'den yaptı
img

Doğmamış bebekleri için Instagram hesabı açtılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.