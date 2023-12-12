Edirne'de evin bacasında çıkan yangın sonucu eşyaları küle dönen kadın gözyaşı döktü

Edirne'de bir evin bacasında çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen 3 çocuk annesi kadın, komşularıyla birlikte evinin önünde gözyaşı döktü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edirne'de evin bacasında çıkan yangın nedeniyle eşyaları küle dönen 3 çocuk annesi kadın, komşularıyla beraber evinin önünde gözyaşı döktü.

Yangın, Umurbey Mahallesi Tirit Baba Sokak'ta bulunan bir evde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, bacadan çıktığı iddia edilen yangın büyüyerek evin içini sardı. Yangının büyümesiyle alev alan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan ev sahibi Gökçen Çoban, 3 çocuğuyla birlikte kendilerini can havliyle dışarı attı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri evin çatısından ve içinden alevlere müdahale etti. Daha sonra yapılan soğutma çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evindeki eşyaları yanarak kullanılamaz hale gelen ev sahibi Gökçen Çoban ise yaşanan durumu gözyaşları içinde izledi. Yangını gören komşular ise ev sahibi Çobanı teselli etmeye çalışırken, onlarda büyük üzüntü yaşayarak gözyaşı döktü.

Ev sahibi Gökçen Çoban, bacanın tutuştuğunu ve bütün eşyalarının yandığını belirtti.

Komşulardan Saadet Serpeci de evin bacasının alevler alarak ve yangının büyüdüğün ifade etti. - EDİRNE