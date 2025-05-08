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Edirne'de Çocuk Giyim Mağazasında Yangın Çıktı

Edirne'de Çocuk Giyim Mağazasında Yangın Çıktı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir çocuk giyim mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çocuk giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi'ndeki bir çocuk giyim mağazasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşyeri sahibi yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman aspiratörü ile içerideki dumanı boşaltıp yangına müdahale etti. Polis çevredeki kalabalığa dağılması için anons yaparken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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