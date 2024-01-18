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Edirne'de Aysan Yağ Fabrikası'nda Yangın Çıktı

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Edirne'de bulunan Aysan Yağ Fabrikası'nda devasa boyuttaki silo deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının patlamaması için büyük bir tehlike arz eden hekzan gazı da dikkatli bir şekilde kontrol ediliyor.

Edirne'de Aysan Yağ Fabrikası'nda 5 bin 500 ton ayçiçeği çekirdeğinin olduğu devasa boyuttaki silo deposunda yangın çıktı. Patlamaması riski olan ve tesiste kullanılan hekzan gazının büyük bir patlamaya yol açmaması için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne-Havsa yolunda bulunan Aysan sıvı yağ ürünlerinin üretildiği fabrikada dev silo deposunda ayçiçekleri kızgınlaştırılırken yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Soyyiğit Group'un Edirne'de bulunan Aysan Yağ Fabrikası'nın, Türkiye'nin en büyük silolarından olan 5 bin 500 tonluk ayçiçeği çekirdeğinin olduğu dev silosunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Depo kısmından dumanların yükseldiği fabrikadaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışmalarını yürütüyor.

Yaklaşık 30 saatten fazladır süren yangında herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise en büyük teselli oldu. Yangının kızgınlaşan ayçiçeğinden çıktığı iddia ediliyor.

Saatlerdir devam eden yangında tesiste kullanılan hekzan gazının patlama riski olduğu için ekipler büyük bir facianın yaşanmaması için çalışmalarını dikkatli bir şekilde sürdürüyor.

Fabrikada bulunan iş makineleri, depolarda bulunan ayçiçeği ürünlerini aktarma yaparak havalandırma çalışması yapıyor.

Çalışmaların devam ederken, sağlık ve itfaiye ekipler tedbir amaçlı bölgede hazır bekliyor.

Soyyiğit Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Temel Soyyiğit ve eşi Ayten Soyyiğit de söndürme çalışmalarını fabrikada takip ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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