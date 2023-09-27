E-5'te bıçaklı saldırgan trafiği birbirine kattı

Beylikdüzü E-5'te boğazına bıçak dayayan bir şahıs, trafiği birbirine kattı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırgan, polis ekiplerince yakalandı ve hastaneye sevk edildi.

E-5'te boğazına bıçak dayadı, trafiği birbirine kattı

İSTANBUL - Beylikdüzü E-5'te boğazına bıçak dayayan bir şahıs, trafiği birbirine kattı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca E-5'te yürüyen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.

Olay Beylikdüzü'nde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre madde bağımlısı olduğu söylenen şahıs bir parkın yanında kendisine zarar verip yaraladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Şahıs elindeki kesici aletle polisleri tehdit edip E-5'e çıktı. Polisler trafiği yavaşlatarak şahsı yaklaşım 3 kilometre takip etti. Güzelyurt mevkisinde şahıs polisler tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.