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Düzce'de Yılbaşı Denetim Seferberliği: 4 Bin 689 İşletme Kontrol Edildi

Düzce'de Yılbaşı Denetim Seferberliği: 4 Bin 689 İşletme Kontrol Edildi
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı dolayısıyla unlu mamuller, kuruyemiş ve alkollü içecek satan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 31 denetçi ile 4 bin 689 işletmeye 2024 yılında toplamda 8 bin 450 adet denetim yapıldı ve kurallara uymayan 101 işletmeye 6 milyon TL'den fazla ceza kesildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri unlu mamuller, kuruyemiş ve alkollü içecek satan birçok işletmeye yönelik denetimler yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının yılbaşı dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak bir hafta sürecek olan denetim seferberliği ile Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri unlu mamul üreten fırın, pastaneler, kuruyemişçiler ve alkol tüketimi ve alkol sunumu yapan işletmelerde denetimler yapılıyor. Gerçekleşen denetimlerde, ürünlerin son kullanım tarihini, raftaki etiket ve kasa karşılığını kontrol ederken alkollü içeceklerde ise bandrol kontrolü yapılmaktadır.

İl genelinde 31 denetçi ile 4 bin 689 işletmeye 2024 yılında an itibari ile toplamda 8 bin 450 adet denetim gerçekleşti. Denetimlerde kurallara uymayan 101 işletmeye yaklaşık 6 milyon 3 bin 394 TL cezai işlem uygulandı.

Yetkililer "Her vatandaşın birer gıda denetçisi olduğunun bilinciyle gözlemlenen herhangi bir uygunsuzluğun iletişim kanalları vasıtalarıyla bildirilmesi çok önemlidir. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlar tarafından 2024 yılında Düzce'de 174 Alo Gıda hattına 315 adet şikayet gerçekleşerek denetçilerin bu işletmeleri denetlemesi sağlandı" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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