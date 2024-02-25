Düzce'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.K., U.Ö. ve E.Ö. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 parça halinde 206 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkartıldıkları sulh ceza mahkemesince tutuklandı. - DÜZCE