Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirilenler

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mart tarihinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 120 gram kubar esrar, 49 adet kenevir bitkisi, 25 gram kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin, 2 adet payp, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçunu işleyen 7 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. - DÜZCE