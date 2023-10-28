Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yapılan operasyonda bir evde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde evinde bir miktar uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilçeye bağlı Zekeriya köyünde A.A'nın (39) ikamet ettiği evde uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu yönünde ihbar alan jandarma operasyon düzenledi.

Düzce ve Gölyaka'dan jandarma ekiplerinin söz konusu evde yaptıkları aramada 70 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve 1,07 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.