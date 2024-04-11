Düzce'de mahalle arasında 2 aracın çarpıştığı kaza

Düzce'de mahalle arasında 2 aracın çarpıştığı kazada sıkışan 2 yaralıyı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza Arapçiftliği Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2897. Sokak istikametinden seyri halinde olan Erdem H. idaresindeki 34 RV 6125 plakalı Nissan marka cip, 2895. Sokakta seyir halinde olan Emircan Y. idaresindeki 81 DS 777 plakalı Volkswagen marka otomobil ile mahalle arasında kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 81 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Emircan Y. ve yanında yolcu olarak bulunan Gizem Y. itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE