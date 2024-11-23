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Duyarlı Vatandaş Bankamatikten Unutulan Parayı Polise Teslim Etti

Duyarlı Vatandaş Bankamatikten Unutulan Parayı Polise Teslim Etti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, bankamatikten unutulan 5 bin TL'yi bularak polise teslim etti. Parasını kaybeden Mustafa Aslan, durumu öğrenip parasına kavuştu. Olay, hastane önündeki bankamatikte gerçekleşti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bankamatikten unutulan parayı bulan vatandaş, parayı polise teslim etti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi İnegöl Devlet Hastanesi girişinde bulunan bankamatiklerinde meydana geldi. Ersin Zengin (38), para çekmek için bankamatiğe yöneldi. Bankamatik para haznesinde bir miktar parayı gören Zengin, parayı alıp kendi parasını da çektikten sonra İnegöl Devlet Hastanesinde görevli hastane polisinin yanına gitti. Duyarlı vatandaş, Bankamatiklerinde yakınında bulunan taksi durağındaki kişinin yönlendirmesi üzerine 5 bin TL'yi sahibi bulunması için polise teslim etti.

Olayı anlatan Ersin Zengin, "Şimdi ben ATM'ye para çekmeye geldim. Tam kartı sokacağım sırada ATM para verdi. Sağıma baktım, soluma baktım. Yanımdaki şahıslara dedim, bilmiyoruz dedi. Ben de parayı aldım, saydım 5 bin lira. Sonra kendi işlemimi yaptım, oradan taksiciye gittim. Taksici dedi ki, 'hastane polisine git teslim et'. Ben de hastane polisine geldim ve burada teslim ettim. Ben teslim ederim, Allah'tan korkarım. İhtiyacı olan birisidir, çok muhtaçtır. Ben insanlık görevimi yaptım." dedi.

Taksiciye sordu

Başka bir bankamatiğe giderek hesabından 5 bin liranın çekildiğini fark eden Mustafa Aslan, yeniden ilk işlem yaptığı bankamatiğe gittiğinde parasının olmadığını fark etti. Bankamatik yanındaki taksiciye soran Aslan, para bulan birinin hastanedeki polise yönlendirildiğini öğrendi. Hastaneye gelen Aslan, inceleme sonucunda parasına kavuştu. Parasına kavuşan Mustafa Aslan (40), parayı bulan Zengin ve polise teşekkür ederek, "Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Böyle iyi insanlar eksilmesin." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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