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Alkollü sürücü polisten kaçtı: 202 bin TL ceza, 2 ay otomobil bağlandı

Alkollü sürücü polisten kaçtı: 202 bin TL ceza, 2 ay otomobil bağlandı
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Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve spor salonunun bahçesinde yakalanan alkollü sürücü A.İ.'ye 202 bin TL idari para cezası uygulandı. 0.42 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, otomobili 2 ay trafikten men edildi.

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve spor salonunun bahçesinde yakalanan alkollü sürücüye 202 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobili 2 ay süreyle bağlandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.İ. (19) yönetimindeki 16 BGS 034 plakalı otomobil seyir halindeyken, bölgede denetim yapan polis ekipleri tarafından 'dur' ihtarında bulunuldu. Polisin uyarısına aldırış etmeyen genç sürücü, aracıyla ekiplerden kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaşanan kovalamaca, Porsuk Spor Salonu'nun bahçesine kadar sürdü. Ekiplerin takibi sonucu otomobil spor salonunun bahçesinde kıskıvrak durduruldu. Sürücü A.İ.'ye yönelik yapılan kontrollerde, şahsın 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. 'Dur' ihtarına uymayarak trafiği tehlikeye düşüren ve alkollü araç kullandığı belirlenen A.İ.'ye toplam 202 bin TL idari para cezası kesildi. Aday sürücünün ehliyetine el 6 ay el konulurken, kovalamacaya konu olan otomobil de 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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