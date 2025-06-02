Doğanlar Suç Örgütüne Yönelik Soruşturma: 112 Sayfalık İddianame Hazırlandı

Doğanlar Suç Örgütüne Yönelik Soruşturma: 112 Sayfalık İddianame Hazırlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Doğanlar suç örgütü' ile ilgili yürütülen soruşturmada 112 sayfalık bir iddianame hazırladı. Örgüt lideri M.D. dahil 8 şüphelinin 18 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda 'Doğanlar suç örgütü' olarak bilinen organize suç yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada

112 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler hakkında 18 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüt liderliğini M.D.'nin yaptığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, TCK 188" suçlarını işleyen ve kamuoyunda 'Doğanlar suç örgütü' olarak bilinen yapılanmaya yönelik emniyet güçleri tarafından 21 Eylül 2024 günü operasyon gerçekleştirilmişti. Şüphelilerin adreslerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda suç örgütü lideri M.D. ile E.D., C.D., E.D., A.D., E.D., H.G., H.K. ve R.A. kıskıvrak yakalanmıştı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, 5 adet senet, 27 fişek, 17 kartuş, bin 335 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar maddesi, 10 bin 500 TL, 3 bin 600 dolar, 150 euro ve 100 sterlin, 3 adet isim soyisim ve ödeme bilgilerinin olduğu ajanda ve 5 adet senet ile çok sayıda dijital ele geçirilmişti.

Kapsamlı dosya hazırlandı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli yağma, örgütlü tefecilik ve silahla tehdit suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi uyarınca yapılan dinleme işlemleri doğrultusunda 5'i tutuklu 6 şüpheli hakkında toplam 14 mağdura yönelik olarak suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma, örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, mala zarar verme ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdit gibi ağır suçlamalar yöneltilen şüpheliler hakkında kapsamlı bir dosya hazırlandı. Toplam 8 klasörden oluşan dosya kapsamında hazırlanan 112 sayfalık iddianamede, şüphelilerin eylemleri doğrultusunda 18 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçen isim
Cinnet geçirip kucağındaki bebeğe şiddet uyguladı

Cinnet geçiren annenin bebeğine yaptıkları korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı

Opsiyonu kullanılmadı! Fenerbahçe'ye dönüyor
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.