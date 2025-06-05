Diyarbakır-Silvan Yolundaki Araç Kuyruğu Uzun Süreli Beklentilere Yol Açtı

Diyarbakır-Silvan Yolundaki Araç Kuyruğu Uzun Süreli Beklentilere Yol Açtı
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Diyarbakır-Silvan kara yolunda yokuşta hararet yapan araçlar nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. Sürücüler, aşırı sıcak nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

Diyarbakır-Silvan kara yolunda onlarca araç yokuşta hararet yapınca kilometrelerce kuyruk oluştu. Arızalanan araçlar ve yoğun trafik havadan görüntülendi.

Diyarbakır-Silvan kara yolunda yolun belli bölümü tek şeritte düşünce, yokuşu çıkamayan onlarca araç hararet yaptı. Araçların durmasıyla kilometrelerce kuyruk oluştu. Sürücüler, bozulan araçlarını olduğu yerde bırakarak beklemeye geçti.

Sürücülerden Cahit Karabulut, çocuklarını almaya geldiğini belirterek, "12.00'den beri bu trafiğin akışına göre hayretler ediyorum. Bu rampada aşırı ısındığı için durdu. Başka araçlarda var. Burada kalmak zorunda kaldık. Yangın söndürücü ile soğutayım dedim. Bayram ağzında burayı açmışlar güya yol yapıyorlar. Bayram ağzında böyle bırakmışlar. Boydan boya trafik felç" dedi.

Hüseyin Erdem, Mardin'den Diyarbakır'a geldiğini söyleyerek, "Yasımız vardı, köye gidecektik. Bayram yoğunluğuna denk geldik. Trafiğin hali, yolların hali. Hepsi hararet yaptı" ifadelerinde bulundu.

Türkan Karakaş ise, köye gideceklerini, araç hararet yapınca 2,5 saattir yolda kaldıklarını kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Sarıyıldız:

Araçlar yokuşta hararet yaptığı için yolda uzun kuyruklar oluştu yanlış bir başlık, hergün bu yolu kullanıyorum, bıktık, yol çalışması bir türlü bitmediği için, yolun yarısı kapandığı için uzun kuyruklar oluştu ve araçlar hararet yaptı, yani neden sonuç ilişikisi haberde yanlış kurulmuş

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