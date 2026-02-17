Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına 'kadraj' operasyonu: 12 tutuklama

Diyarbakır merkezli Samsun ve İstanbul'da 20 adrese eş zamanlı düzenlenen 'kadraj' operasyonunda çökertilen fuhuş ağında 12 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüphelilerin görünüşte "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhuşa yer ve imkan sağladıkları, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Bu kapsamda 5 masaj salonu ve 18 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü.

Şüpheli şahısların Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre işlem hacimlerinin yaklaşık 68 milyon TL olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli olmak üzere Samsun ve İstanbul illerini de kapsayan, toplam 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 18 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli işlemler sonucunda 4 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı, 2 şüpheli hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri kararı verilirken 12 şüpheli ise tutuklandı. - DİYARBAKIR