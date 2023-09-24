Diyarbakır'da milyonlarca kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile terörün finans kaynağına darbe vuruldu.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile terörün finans kaynağına darbe vuruldu. Milyonlarca kök skunk ve kenevir bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 1,5 ton işlenmiş esrar ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi Akçabudak, Bayırlı ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında düzenlenen "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş" ve Silvan ilçesi Dolaplıdere Mahallesi kırsalında düzenlenen "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Sinan Uçan" operasyonlarında 1 ton 451 kilo 750 gram kubar esrar ve 80 kilo 215 gram toz esrar olmak üzere toplam 1 ton 531 ton 965 gram esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi. Operasyonda 2 milyon 850 bin 160 kök skunk bitkisi ve 834 bin kök kenevir bitkisi olmak üzere toplamda 3 milyon 684 bin 160 kök esrar bitkisinin de imha edildiği belirtildi. Olaya ilişkin yakalanan 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Lice ilçesinde Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 120 kilogram esrar ve 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirilmişti. - DİYARBAKIR