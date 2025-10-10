Haberler

Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonunda 45 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında, çeşitli malzemeleri kaçak yollardan ticaretini yapan 45 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de desteğiyle il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 29 olaya ilişkin 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 21 bin 600 litre akaryakıt, 4 bin 231 paket kaçak sigara, 930 paket ısıtılmış tütün mamulü, 444 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 13 adet tabanca fişeği, 7 litre kaçak viski, 4 adet kaçak cep telefonu, 3 adet elektronik eşya, 2 adet tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. - DİYARBAKIR

