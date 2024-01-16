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Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri, üst katta mahsur kalan anne ve çocuğunu yangın merdiveniyle indirdi. Yangından etkilenen olmazken bina sakinleri tahliye edildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler böyle yükseldi. Üst katta mahsur kalan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri indirdi.

Alınan bilgelere göre, ilçenin Bağcılar Mahallesi 1147. Sokak'ta bir sitenin içinde bulunan apartmanın 6'ıncı katında henüz nedeni belirlemeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Üst kattaki dairede mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle aşağı indirildi.

Yangından etkilenen olmazken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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