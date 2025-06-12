Diyarbakır'da Biçerdöver Yangını: 150 Dönüm Buğday Kül Oldu

Biçerdöver patosuna giren tel yangına neden oldu, biçilmemiş buğday kül oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde biçerdöver patosuna giren tel, kıvılcım çıkartarak yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Çaytepe Mahallesi'nde buğday biçildiği sırada biçerdöverin patosuna giren telin kıvılcım çıkartmasıyla yangına neden oldu.

Alevlerin yükselmesiyle biçerdöver patostan sökülerek yangın söndürme çalışmalarına başlandı.

Yangın, vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, yaklaşık 150 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu.